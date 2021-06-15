ЦСКА уволил Олича и назначил исполняющим обязанности Алексея Березуцкого

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15 Июня 2021, 22:18,
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Московский ЦСКА объявил на странице в «Твиттере» о прекращении сотрудничества с главным тренером Ивицей Оличем.
На замену хорватскому специалисту пришёл бывший футболист ЦСКА Алексей Березуцкий, который стал исполняющим обязанности главного тренера.
Как пишет журналист Нобель Арустамян в своём телеграм-канале, руководство клуба признало, что назначение Олича было эмоциональным, а не продуманным. Также в команде недовольны результатами Олича. Арустамян уверен, что ЦСКА находится в поиске нового специалиста, а кандидатура Березуцкого сугубо временная.
15 июня ЦСКА должен был начать первый сбор в рамках подготовки к новому сезону.
Сегодня Профессиональный футбольный клуб #ЦСКА и главный тренер команды Ивица Олич решили прекратить сотрудничество.— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 15, 2021
Мы благодарны Ивице за проделанную работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере!
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Алексей Березуцкий. pic.twitter.com/GPDV7kJS5T
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: ЦСКА Москва, Ивица Олич, Алексей Березуцкий
Чёт нездоровая канитель пошла какая-то) Даже интересно что у них там такого разного в видениях) Ну лавай Леха, теперь твой звёздный час) Мож второй Гвардиола?)
ай.. берите флегму.. )))
ооооо... пошла мука... а мельница не работает...)))
Газзаева надо возвращать
Смешно!!!
Дурная голова руководству покоя не даёт. Кальяна Березуцкому!