ЦСКА уволил Олича и назначил исполняющим обязанности Алексея Березуцкого

Московский ЦСКА объявил на странице в «Твиттере» о прекращении сотрудничества с главным тренером Ивицей Оличем.

На замену хорватскому специалисту пришёл бывший футболист ЦСКА Алексей Березуцкий, который стал исполняющим обязанности главного тренера.

Как пишет журналист Нобель Арустамян в своём телеграм-канале, руководство клуба признало, что назначение Олича было эмоциональным, а не продуманным. Также в команде недовольны результатами Олича. Арустамян уверен, что ЦСКА находится в поиске нового специалиста, а кандидатура Березуцкого сугубо временная.

15 июня ЦСКА должен был начать первый сбор в рамках подготовки к новому сезону.