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Влашич согласен перейти в «Зенит»

16 Июня 2021, 21:39,

Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич готов к трансферу в питерский «Зенит». 

«Сине-бело-голубые» рассматривают приобретение Влашича, за которого ЦСКА собирается выручить минимум 30 миллионов евро. Сам футболист не против поиграть за «Зенит». Возможно, хорватского игрока смутило, что его соотечественник Ивица Олич, который был главным тренером «армейской» команды, покинул расположение клуба

Однако, как сообщает телеграм-канал «Вечерние набросы», прежде чем покупать Влашича, «Зениту» нужно освободить одну легионерскую позицию. Предложений по Влашичу с Европы у ЦСКА нет, поэтому москвичи настроены продать один из своих главных активов и конкуренту в чемпионате России.

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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Зенит, ЦСКА Москва, Трансферы футбола - лето 2021, Никола Влашич
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