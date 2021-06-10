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«Уфа» подаёт в суд на Зарему Салихову

10 Июня 2021, 16:06,

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов обещает проблемы жене владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.  Уфимцы намерены подать в суд на Салихову за слова о том, что во время работы генеральным директором «красно-белых» Шамиль Газизов занимался делами «Уфы».

- А мы с Шайбековым тогда чем занимались?! Это ложь. Мы подадим иск на один миллион рублей за нанесение ущерба деловой репутации нашего клуба, - цитирует Мурзагулов «Спорт-Экспресс».

Напомним, что до и после работы в «Спартаке» Шамиль Газизов занимал пост генерального директора «Уфы». Сам Газизов также судится со «Спартаком» из-за невыплаты причитающейся из-за увольнения суммы.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Уфа, Леонид Федун, Зарема Салихова, Ростислав Мурзагулов
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Комментарии (1)
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0
Онт
10 Июня 2021, 16:33

Поработал несколько месяцев Газизов и ждёт космических денег, не дав никакого результата..
Так жить можно

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