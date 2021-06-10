«Уфа» подаёт в суд на Зарему Салихову

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов обещает проблемы жене владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой. Уфимцы намерены подать в суд на Салихову за слова о том, что во время работы генеральным директором «красно-белых» Шамиль Газизов занимался делами «Уфы».

- А мы с Шайбековым тогда чем занимались?! Это ложь. Мы подадим иск на один миллион рублей за нанесение ущерба деловой репутации нашего клуба, - цитирует Мурзагулов «Спорт-Экспресс».

Напомним, что до и после работы в «Спартаке» Шамиль Газизов занимал пост генерального директора «Уфы». Сам Газизов также судится со «Спартаком» из-за невыплаты причитающейся из-за увольнения суммы.