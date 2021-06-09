​Салихова рассказала, что Газизов в период работы в «Спартаке» вёл дела «Уфы»

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова сделала публикацию в Telegram, в которой поговорила о работе Шамиля Газизова на должности генерального директора клуба. По словам Салиховой, даже работая в стане «красно-белых» Газизов вёл дела «Уфы».

«Я весь август 2020 года вздрагивала, когда мне каждый раз докладывали, что в офис к Шамилю Газизову приехал Рахимов», - вспомнила Салихова.

Как известно, Рашид Рахимов стал главным тренером «Уфы» в октябре прошлого года.

Также Зарема Салихова рассказала о том, что Шамиль Газизов просил селекционный отдел «Спартака» работать на «Уфу».

«Шамиль Газизов искренне удивлялся: «А что такого? Это не занимает у них много времени», - написала Зарема.

В конце публикации Салихова призвала руководство «Уфы» проверить, быть может вернувшийся в клуб Газизов в настоящий момент занят поиском правого защитника для «Спартака».