Юран: «У вас завышенные ожидания насчёт Витории в «Спартаке»

Российский специалист Сергей Юран не знает, что можно ожидать от назначения Руя Витории на должность главного тренера «Спартака».

Как сказал Юран для Sport24, главным достижением Витории является победа в чемпионате Португалии, но там разыгрывают первое место только «Порту» и «Бенфика». Как считает Юран, конкуренции в португальской Примейре нет, поэтому не стоит переоценивать достижения Витории.

Кроме победы в чемпионате Португалии, Витория также одерживал победу в первенстве Саудовской Аравии, возглавляя «Аль-Наср». Также в копилке 51-летнего тренера есть успешные выступления в Кубках страны и в Лиге чемпионов.