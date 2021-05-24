Руй Витория - главный тренер московского «Спартака»

Московский «Спартак» официально объявил о назначении на пост главного тренера команды Руя Витории.

Португальский специалист входил в расширенный список претендентов на пост главного тренера «Спартака», среди которых был и бывший наставник «Лиона» Руди Гарсия. Контракт с Руем Виторией рассчитан на два сезона.

За всю свою тренерскую карьеру Руй Витория работал только в двух странах - в Португалии и Саудовской Аравии. В обоих первенствах португальский специалист брал чемпионство.

Предыдущим тренером московского «Спартака» был Доменико Тедеско, который по окончанию сезона 2020/21 покинул клуб. Теперь Тедеско - кандидат на роль наставника «Фиорентины».