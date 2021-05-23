Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

«Вест Хэм» оценил игрока «Спартака» в 16 миллионов евро

23 Мая 2021, 18:54,

Чешский футболист московского «Спартака» Алекс Крал может перебраться в английскую Премьер-лигу.

По информации Mirror, «Вест Хэм» планировал купить Крала ещё зимой, но тогда стороны не пришли к соглашению. Сейчас же полузащитник готов уехать в Англию. Сумма сделки оценивается в 16 миллионов евро. 

В 2019 году Крал перешёл в «Спартак» из чешской «Славии» за 12 миллионов евро, а до этого Алекс выступал за «Теплице». В сезоне 2020/21 Крал отдал пять голевых передач в 29 сыгранных встречах. 

Днём ранее совет директоров «Спартака» покинула Зарема Салихова, которая не согласна со многими решениями в клубе.

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Спартак Москва, Вест Хэм, Алекс Крал
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
«Ювентус» выиграл Кубок Италии, одолев «Аталанту»! Малиновский забил, Миранчук вышел на замену, но не спас
«Ювентус» выиграл Кубок Италии, одолев «Аталанту»! Малиновский забил, Миранчук вышел на замену, но не спас
«Милан» не смог забить «Кальяри» на радость конкурентам
«Милан» не смог забить «Кальяри» на радость конкурентам
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
«Инсайдеры»: Артур Григорьянц. Выпуск от 22.05.2021
«Инсайдеры»: Артур Григорьянц. Выпуск от 22.05.2021
1 1
Артем Дзюба. Лучшие бомбардиры Тинькофф РПЛ 2020/21
Артем Дзюба. Лучшие бомбардиры Тинькофф РПЛ 2020/21
1 1
Сердар Азмун. Лучшие бомбардиры Тинькофф РПЛ 2020/21
Сердар Азмун. Лучшие бомбардиры Тинькофф РПЛ 2020/21
1 1
Джордан Ларссон. Лучшие бомбардиры Тинькофф РПЛ 2020/21
Джордан Ларссон. Лучшие бомбардиры Тинькофф РПЛ 2020/21
1 1
Голы Краснодара. Вторая половина сезона 2020/21
Голы Краснодара. Вторая половина сезона 2020/21
1 1
19.05.2021 Сочи-м - Зенит-м. Обзор матча молодежного первенства России
19.05.2021 Сочи-м - Зенит-м. Обзор матча молодежного первенства России
1 1
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей