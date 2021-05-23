«Вест Хэм» оценил игрока «Спартака» в 16 миллионов евро

Чешский футболист московского «Спартака» Алекс Крал может перебраться в английскую Премьер-лигу.

По информации Mirror, «Вест Хэм» планировал купить Крала ещё зимой, но тогда стороны не пришли к соглашению. Сейчас же полузащитник готов уехать в Англию. Сумма сделки оценивается в 16 миллионов евро.

В 2019 году Крал перешёл в «Спартак» из чешской «Славии» за 12 миллионов евро, а до этого Алекс выступал за «Теплице». В сезоне 2020/21 Крал отдал пять голевых передач в 29 сыгранных встречах.

Днём ранее совет директоров «Спартака» покинула Зарема Салихова, которая не согласна со многими решениями в клубе.