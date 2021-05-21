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Зарема Салихова покидает совет директоров «Спартака»

21 Мая 2021, 19:49,

Зарема Салихова выходит из совета директоров «Спартака».

«Я категорически не согласна с выбором главного тренера для команды, с процедурой утверждения кандидатуры и трансферным планом клуба. В связи с этим я приняла решение о выходе из совета директоров «Спартака». Я не вижу смысла своего дальнейшего прибывания в данном органе и оперативном управлении клубом. Отныне Моя зона ответственности только фонд « Спартак-детям», - передает слова Заремы Салиховой телеграм-канал «Вы кого мне притащили?»

Напомним, что Салихова вошла в совет директоров клуба 3 мая этого года. Предполагается, что новым главным тренером «Спартака» станет Руй Витория.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Зарема Салихова
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Комментарии (3)
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0
AndrewS
21 Мая 2021, 20:30

"Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдёт..." (с). А вышла она из СД, не вышла, разве что-то меняет? От Федуна-то она никуда не "выйдет", так и будет за утренним кофе и вечерним ...кефиром своё "видение" продвигать... А любому главному тренеру, который заранее не нравится подружке босса, я не позавидую.

0
Bourgignon Alex
21 Мая 2021, 20:27

Зарему - в президенты! Пока только "Спартака", а там посмотрим :)))

0
Ангелов Вячеслав
21 Мая 2021, 20:01

А кого же предлагают на тренерскую должность в СПАРТАК?
Зарема хоть и вспыльчивый человек, но зря волноваться не станет!

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