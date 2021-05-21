Зарема Салихова покидает совет директоров «Спартака»

Зарема Салихова выходит из совета директоров «Спартака».

«Я категорически не согласна с выбором главного тренера для команды, с процедурой утверждения кандидатуры и трансферным планом клуба. В связи с этим я приняла решение о выходе из совета директоров «Спартака». Я не вижу смысла своего дальнейшего прибывания в данном органе и оперативном управлении клубом. Отныне Моя зона ответственности только фонд « Спартак-детям», - передает слова Заремы Салиховой телеграм-канал «Вы кого мне притащили?»

Напомним, что Салихова вошла в совет директоров клуба 3 мая этого года. Предполагается, что новым главным тренером «Спартака» станет Руй Витория.