Зарема Салихова покидает совет директоров «Спартака»

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21 Мая 2021, 19:49,
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Зарема Салихова выходит из совета директоров «Спартака».
«Я категорически не согласна с выбором главного тренера для команды, с процедурой утверждения кандидатуры и трансферным планом клуба. В связи с этим я приняла решение о выходе из совета директоров «Спартака». Я не вижу смысла своего дальнейшего прибывания в данном органе и оперативном управлении клубом. Отныне Моя зона ответственности только фонд « Спартак-детям», - передает слова Заремы Салиховой телеграм-канал «Вы кого мне притащили?»
Напомним, что Салихова вошла в совет директоров клуба 3 мая этого года. Предполагается, что новым главным тренером «Спартака» станет Руй Витория.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Спартак Москва, Зарема Салихова
"Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдёт..." (с). А вышла она из СД, не вышла, разве что-то меняет? От Федуна-то она никуда не "выйдет", так и будет за утренним кофе и вечерним ...кефиром своё "видение" продвигать... А любому главному тренеру, который заранее не нравится подружке босса, я не позавидую.
Зарему - в президенты! Пока только "Спартака", а там посмотрим :)))
А кого же предлагают на тренерскую должность в СПАРТАК?
Зарема хоть и вспыльчивый человек, но зря волноваться не станет!