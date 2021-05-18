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Ребров: «Штаб Тедеско - самый дружный, какой я только видел»

18 Мая 2021, 18:30,

Голкипер московского «Спартака» Артём Ребров поделился впечатлениями от работы с Доменико Тедеско. 

Ребров ведёт личный блог на Sports.ru, где время от времени рассказывает истории о своей карьере в «Спартаке». В этот раз Артём написал о времени правления клубом Доменико Тедеско.

По словам вратаря, это был самый дружный тренерский штаб на его памяти, потому что специалисты никогда не ругались между собой. По крайней мере, на публике. Также 37-летний футболист отметил, что наставники не вмешивались в питание игроков и позволяли употреблять не совсем спортивное питание, как сырники со сметаной. По мнению коучей, отказ от привычной еды мог нанести психологический вред. 

В сезоне 2020/21 Ребров провёл лишь один матч в составе «Спартака», сыграв в Кубке России. В середине сезона Тедеско сообщил, что покинет клуб в конце первенства. Однако Доменико не исключает возвращения в Москву. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско, Артём Ребров
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