Тедеско допускает, что вернётся в «Спартак»

Немецкий специалист Доменико Тедеско, который уже попрощался с футболистами московского «Спартака», ответил на вопрос о своем возможном возвращении в российский клуб.

«Могу себе представить, что вернусь. Если клубу потребуется, если ситуация будет подходящей», - приводит слова Тедеско «Спорт-экспресс».

Доменико привел команду ко второму месту в чемпионате России по итогам сезона-2020/2021. Благодаря этому «красно-белые» получили путевку в квалификационный раунд следующего розыгрыша Лиги чемпионов.

Ранее СМИ сообщали, что Тедеско может продолжить карьеру в одном из немецких клубов. Интерес к нему проявляют «Шальке» и «Гамбург».