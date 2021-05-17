Тедеско допускает, что вернётся в «Спартак»

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17 Мая 2021, 12:33,
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Немецкий специалист Доменико Тедеско, который уже попрощался с футболистами московского «Спартака», ответил на вопрос о своем возможном возвращении в российский клуб.
«Могу себе представить, что вернусь. Если клубу потребуется, если ситуация будет подходящей», - приводит слова Тедеско «Спорт-экспресс».
Доменико привел команду ко второму месту в чемпионате России по итогам сезона-2020/2021. Благодаря этому «красно-белые» получили путевку в квалификационный раунд следующего розыгрыша Лиги чемпионов.
Ранее СМИ сообщали, что Тедеско может продолжить карьеру в одном из немецких клубов. Интерес к нему проявляют «Шальке» и «Гамбург».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско