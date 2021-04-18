​В «Спартаке» отреагировали на информацию о возможном возвращении Карпина

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18 Апреля 2021, 12:37,
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Утро воскресенья подарило футбольному обществу новую информацию по поводу возможного преемника Доменико Тедеско в «Спартаке». Сообщалось, что в списке кандидатов находится Валерий Карпин, который в своё время уже работал с командой.
Антон Фетисов, возглавляющий департамент «Спартака» по коммуникациям, дал комментарий по поводу появившейся информации.
«Чем ближе окончание сезона, тем длиннее будет шорт-лист с подачи журналистов», - высказался Фетисов для «Спорт-Экспресса».
В настоящий момент Валерий Карпин является главным тренером «Ростова». Недавно специалист говорил, что он чувствует себя комфортно в ростовском клубе.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Валерий Карпин, Антон Фетисов