​Карпин может стать тренером «Спартака»

Валерий Карпин входит в список кандидатов на должность главного тренера «Спартака». Об этом сообщается на сайте канала «Матч ТВ».

Как известно, уже через месяц «Спартак» оставит немецкий тренер Доменико Тедеско. Он принял решение не продлевать трудовое соглашение с московским клубом из-за желания больше времени проводить с семьёй. О своём решении Тедеско объявил общественности ещё в конце прошлого календарного года.

Что касается Валерия Карпина, то в настоящий момент он работает с «Ростовом». Команда плохо проводит вторую часть сезона и занимает только девятое место в турнирной таблице.

В своё время Валерий Карпин уже возглавлял «Спартак». Также он работал в клубе на должности генерального директора.