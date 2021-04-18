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​Карпин может стать тренером «Спартака»

18 Апреля 2021, 11:43,

Валерий Карпин входит в список кандидатов на должность главного тренера «Спартака». Об этом сообщается на сайте канала «Матч ТВ».

Как известно, уже через месяц «Спартак» оставит немецкий тренер Доменико Тедеско. Он принял решение не продлевать трудовое соглашение с московским клубом из-за желания больше времени проводить с семьёй. О своём решении Тедеско объявил общественности ещё в конце прошлого календарного года.

Что касается Валерия Карпина, то в настоящий момент он работает с «Ростовом». Команда плохо проводит вторую часть сезона и занимает только девятое место в турнирной таблице.

В своё время Валерий Карпин уже возглавлял «Спартак». Также он работал в клубе на должности генерального директора.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Ростов, Валерий Карпин
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Комментарии (2)
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2
Dimauskas
18 Апреля 2021, 12:20

С днем рождения, Спартак! Пускай работает закон: Чем старше ты, тем больше счастья, Жить легче, круче и прекрасней! Пускай удача и везение, Любовь, достаток, вдохновение С тобой по жизни рядом будут. ... Спартак, поздравляю тебя с днем рождения!

1
Юбор
18 Апреля 2021, 12:01

Карпину бы для начала стать просто тренером.

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