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Аленичев рассказал, когда вернётся к тренерской работе

09 Апреля 2021, 12:07,

Российский специалист Дмитрий Аленичев ответил на вопрос журналистов о возобновлении тренерской карьеры.

«Я отдыхаю уже два года. Это достаточно большой срок. Есть желание вернуться. Надеюсь, летом все получится», - передает слова наставника RT на русском.

Аленичев известен по работе в тульском «Арсенале» (2011-2015), московском «Спартаке» и красноярском «Енисее» (2017-2019). С мая 2019-го года 48-летний тренер находится без работы.

Ранее специалист поделился мнением о возвращении голландского полузащитника Куинси Промеса в «Спартак», а также отреагировал на смену главного тренера в ЦСКА.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Дмитрий Аленичев
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