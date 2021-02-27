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Аленичев отреагировал на возвращение Промеса в «Спартак»

27 Февраля 2021, 10:31,

Известный российский специалист Дмитрий Аленичев, ранее работавший главным тренером московского «Спартака», поделился мнением о возвращении голландского полузащитника Куинси Промеса в столичный клуб.

«Хотелось бы, чтобы он выкладывался так же, как и до ухода. Тогда Промес принесет огромную пользу. Именно такой футболист нужен команде для борьбы за высокие места», - приводит слова Аленичева издание «Плеймейкер».

Ранее стало известно, что 29-летний футболист подписал с «красно-белыми» долгосрочный трудовой договор, рассчитан до лета 2024-го года. За трансфер Промеса «Спартак» заплатил амстердамскому «Аяксу» 8,5 миллиона евро.

Московский клуб занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В первом матче после перерыва команда Доменико Тедеско на своем поле примет казанский «Рубин».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Дмитрий Аленичев, Куинси Промес
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