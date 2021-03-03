​Хабиб сообщил, какие футбольные клубы сделали ему предложение

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03 Марта 2021, 19:26,
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Боец Хабиб Нурмагомедов в январе сделал публикацию в Instagram о том, что хочет начать карьеру футболиста. В программе «КраСава» Хабиб рассказал, какие клубы сделали ему предложения.
Важно отметить, что выпуск программы записывался ещё во время сборов «Спартака» в ОАЭ.
«Получил предложения от местного клуба «Аль-Васл», от «Фенербахче», Златан Ибрагимович пригласил меня в «Милан».
Зачем мне футбол? Хочу попробовать что-то интересное. В ММА мне уже скучно, хотелось бы конкуренции реальной», - рассказал Хабиб.
Также Хабиб Нурмагомедов рассказывал, чего боится Криштиану Роналду.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Милан, Фенербахче, Хабиб Нурмагомедов, Аль-Васл