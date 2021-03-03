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​Хабиб сообщил, какие футбольные клубы сделали ему предложение

03 Марта 2021, 19:26,

Боец Хабиб Нурмагомедов в январе сделал публикацию в Instagram о том, что хочет начать карьеру футболиста. В программе «КраСава» Хабиб рассказал, какие клубы сделали ему предложения.

Важно отметить, что выпуск программы записывался ещё во время сборов «Спартака» в ОАЭ.

«Получил предложения от местного клуба «Аль-Васл», от «Фенербахче», Златан Ибрагимович пригласил меня в «Милан».

Зачем мне футбол? Хочу попробовать что-то интересное. В ММА мне уже скучно, хотелось бы конкуренции реальной», - рассказал Хабиб.

Также Хабиб Нурмагомедов рассказывал, чего боится Криштиану Роналду.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Фенербахче, Хабиб Нурмагомедов, Аль-Васл
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