​Хабиб рассказал, чего боится Роналду

Известный боец Хабиб Нурмагомедов стал героем нового выпуска популярного шоу «КраСава». В разговоре с Евгением Савиным Хабиб поговорил о Криштиану Роналду, с которым он хорошо общается. Боец рассказал о том, что боится звёздный португалец.

«Он говорил, что хотел бы, чтобы сын превзошёл его. Но он переживает, что сын не сможет этого сделать, потому что в его возрасте Криштиану хотел, чтобы у него просто были бутсы. А у его сына есть всё, так что Роналду боится, что у него не будет мотивации», - высказался Хабиб.

Ранее Хабиб рассказывал, что всерьёз хочет начать карьеру футболиста на профессиональном уровне.