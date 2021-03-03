​Хабиб рассказал, чего боится Роналду

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03 Марта 2021, 19:14,
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Известный боец Хабиб Нурмагомедов стал героем нового выпуска популярного шоу «КраСава». В разговоре с Евгением Савиным Хабиб поговорил о Криштиану Роналду, с которым он хорошо общается. Боец рассказал о том, что боится звёздный португалец.
«Он говорил, что хотел бы, чтобы сын превзошёл его. Но он переживает, что сын не сможет этого сделать, потому что в его возрасте Криштиану хотел, чтобы у него просто были бутсы. А у его сына есть всё, так что Роналду боится, что у него не будет мотивации», - высказался Хабиб.
Ранее Хабиб рассказывал, что всерьёз хочет начать карьеру футболиста на профессиональном уровне.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Хабиб Нурмагомедов