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Оздоев рассказал, как игроки «Зенита» сфотографировались с Уиллом Смитом

12 Февраля 2021, 16:24,

Футболист «Зенита» Магомед Оздоев рассказал о том, как представителям команды в начале февраля удалось сфотографироваться с Уиллом Смитом.

По словам Оздоева, команда зашла в тренажёрный зал и увидела там Смита. Известнейший актёр занимался на тренажёрах.

«Сразу решили, что не будем отвлекать - человек дело делает. Сами знаем, каково это, когда тренируемся. Но в какой-то момент он сам подошёл. Помахал всем нам, узнал команду, поздоровался. В итоге мы попросили, мол, давайте совместное фото сделаем», - приводятся слова хавбека питерской команды на клубном сайте.

В пятницу «Зенит» завершил зимний сбор в ОАЭ. В самое ближайшее время команда вернётся в Санкт-Петербург. До первого официального матча питерцев в календарном году остаётся всего восемь дней – двадцатого февраля «сине-бело-голубые» примут тульский «Арсенал» в 1/8 финала Кубка России.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Магомед Оздоев, Уилл Смит
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