Уилл Смит посетил тренировку «Зенита»

Известный американский актер Уилл Смит посетил тренировку петербургского «Зенита». В настоящий момент «сине-бело-голубые» находятся в Дубае, где проводят второй зимний сбор.

«Специальный гость сегодняшней тренировки - Уилл Смит», - гласит сообщение пресс-службы клуба в «Твиттере».

На втором тренировочном сборе команда Сергея Семака проведет пять контрольных поединков. Соперниками «Зенита» станут три клуба из Армении, а также сборные Иордании и Узбекистана.

На зимний перерыв петербургский коллектив ушел на первом месте в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» опережает ближайшего преследователя на четыре балла.