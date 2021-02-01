Уилл Смит посетил тренировку «Зенита»

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01 Февраля 2021, 12:41,
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Известный американский актер Уилл Смит посетил тренировку петербургского «Зенита». В настоящий момент «сине-бело-голубые» находятся в Дубае, где проводят второй зимний сбор.
«Специальный гость сегодняшней тренировки - Уилл Смит», - гласит сообщение пресс-службы клуба в «Твиттере».
На втором тренировочном сборе команда Сергея Семака проведет пять контрольных поединков. Соперниками «Зенита» станут три клуба из Армении, а также сборные Иордании и Узбекистана.
На зимний перерыв петербургский коллектив ушел на первом месте в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» опережает ближайшего преследователя на четыре балла.
Специальный гость сегодняшней тренировки — Уилл Смит #ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/GUbzIX59Dx— ФК «Зенит» (@zenit_spb) February 1, 2021
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зенит, Уилл Смит