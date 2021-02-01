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Уилл Смит посетил тренировку «Зенита»

01 Февраля 2021, 12:41,

Global Look Press

Известный американский актер Уилл Смит посетил тренировку петербургского «Зенита». В настоящий момент «сине-бело-голубые» находятся в Дубае, где проводят второй зимний сбор.

«Специальный гость сегодняшней тренировки - Уилл Смит», - гласит сообщение пресс-службы клуба в «Твиттере».

На втором тренировочном сборе команда Сергея Семака проведет пять контрольных поединков. Соперниками «Зенита» станут три клуба из Армении, а также сборные Иордании и Узбекистана.

На зимний перерыв петербургский коллектив ушел на первом месте в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» опережает ближайшего преследователя на четыре балла.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Уилл Смит
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