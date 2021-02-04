«Краснодар» обыграл «Ростов», дубль на счету Сулейманова

«Краснодар» провёл второй товарищеский матч за день на сборе в испанской Марбелье. Команда Мурада Мусаева играла против «Ростова» и добилась победы со счётом 2:0. За семь минут в середине второго тайма голевой дубль оформил форвард «быков» Магомед-Шапи Сулейманов.

Перед этим «Краснодар» играл против «Локомотива», это противостояние завершилось со счетом 1:1. Краснодарцы возобновят сезон матчем с «Сочи» 21 февраля. В тот же день «Ростов» примет «Ахмат» в Кубке России.