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«Краснодар» обыграл «Ростов», дубль на счету Сулейманова

04 Февраля 2021, 20:44,

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«Краснодар» провёл второй товарищеский матч за день на сборе в испанской Марбелье. Команда Мурада Мусаева играла против «Ростова» и добилась победы со счётом 2:0. За семь минут в середине второго тайма голевой дубль оформил форвард «быков» Магомед-Шапи Сулейманов.

Перед этим «Краснодар» играл против «Локомотива», это противостояние завершилось со счетом 1:1. Краснодарцы возобновят сезон матчем с «Сочи» 21 февраля. В тот же день «Ростов» примет «Ахмат» в Кубке России.

Протокол игры  
Ростов 0:2 Краснодар
04 февраля.

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Краснодар, Ростов, Магомед-Шапи Сулейманов
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