Мусаев: «Практически все наши футболисты сегодня получили по 90 минут, что было очень важно»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев на канале «Коммент.Шоу» в YouTube подвёл итоги матча с «Ростовом», который завершился со счётом 2:0.

- Ваши комментарии по матчу. Как складывалась игра?

- Первый тайм прошёл в борьбе. Не всё получилось то, что хотели. Мы медленно двигали мяч, было много касаний. «Ростов» нас хорошо прессинговал, и практически не было свободного пространства. Во втором тайме движение мяча стало намного лучше, мы меняли направление, отрезали соперника и в результате забили два мяча, неплохо контролировали мяч. В целом я доволен спаррингом. Практически все наши футболисты сегодня получили по 90 минут, что было очень важно. Конечно, мы рады победить хоть и в товарищеском матче.

- «Ростов» и «Краснодар» часто пересекаются в Премьер-лиге и других турнирах. Чем отличался этот контрольный матч от официального?

- Многим, наверное. Обе команды еще не на 100% готовы. «Ростов» в обоих таймах выпустил смешанный состав. Каждый тренер преследовал свои задачи, все ещё далеки от оптимального состояния, поэтому результат сегодня не стоял на первом месте. Конечно, всегда хочется победить, даже когда ты на тренировке играешь. Трудно сравнивать, это совсем две разные игры.

- Довольны ли вы ходом сборов у «Краснодара»? Подведите промежуточные итоги предсезонной работы?

- Сборы - такая вещь, когда ты можешь быть довольным, довольным, а потом несколько игроков получают травмы, и ты понимаешь, что уже ничем не доволен. Есть промежуточные удовлетворение от самоотдачи и работы, но итоги нужно будет подводить уже ближе к началу чемпионата. Очень важно это пройти с минимальным количеством травм.