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Классон: «Обе команды совершили достаточно много ошибок»

04 Февраля 2021, 23:26,

ФК "Краснодар"

Форвард «Краснодара» Виктор Классон на канале «Коммент.Шоу» в YouTube подвёл итоги первого тайма матча с «Ростовом», который завершился со счетом 2:0.

- Каковы ваши впечатления от первого тайма?

- Обе команды совершили достаточно много ошибок. Могу объяснить это тем, что это предсезонная игра. Тем не менее, слишком много ошибок. Мне кажется, что мы начали прогрессировать по ходу первого тайма, но, тем не менее, результата пока нет, и нам нужно стараться дальше.

- В чем нужно прибавить «Краснодару» для того, чтобы добиться победы в этом матче?

- Я думаю, что если мы будем играть достаточно быстро, строго соблюдать установку и играть в наш футбол, мне кажется, что мы добьемся лучшего результата.

После перерыва «Краснодар» обыграл соперника благодаря дублю Магомеда-Шапи Сулейманова.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Краснодар, Виктор Классон
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