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В «Тамбове» прокомментировали информацию о снятии с РПЛ

22 Января 2021, 11:26,

Global Look Press

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков отреагировал на слухи о банкротстве клуба и снятии с чемпионата России.

«Нет, это не так. Можете написать, что «Тамбов» не снимается с чемпионата. Это все неправда», - заявил функционер в интервью изданию «Спорт-экспресс».

На зимний перерыв «Тамбов» ушел на последнем месте в турнирной таблице Премьер-лиги. По итогам 19 туров команда набрала 13 баллов.

В первом матче чемпионата России после перерыва «Тамбов» встретится с волгоградским «Ротором». Поединок состоится в субботу, 27-го февраля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тамбов, Павел Худяков
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Комментарии (1)
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HG2017
22 Января 2021, 11:31

Ну да ну да, как химки тогда говорили что не пойдут в премьерку, ага. До первого матча только слухи всё.

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