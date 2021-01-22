В «Тамбове» прокомментировали информацию о снятии с РПЛ

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков отреагировал на слухи о банкротстве клуба и снятии с чемпионата России.

«Нет, это не так. Можете написать, что «Тамбов» не снимается с чемпионата. Это все неправда», - заявил функционер в интервью изданию «Спорт-экспресс».

На зимний перерыв «Тамбов» ушел на последнем месте в турнирной таблице Премьер-лиги. По итогам 19 туров команда набрала 13 баллов.

В первом матче чемпионата России после перерыва «Тамбов» встретится с волгоградским «Ротором». Поединок состоится в субботу, 27-го февраля.