Гендиректор «Тамбова»: «Если ничего не изменится - будем сниматься»

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова поделилась мнением о текущем положении команды и её возможном расформировании.

«Если у нас к концу января не будет понимания о будущем - это будет конец. Пока планируем работать. У нас намечен первый сбор в Крымске. Если ничего не изменится - будем сниматься», - поделилась с ТАСС своим мнением Коновалова.

Напомним, долги «Тамбова» по заработной плате за вторую половину 2020 года - около 150 миллионов рублей. На данный момент команда находится на 16-м месте в РПЛ с 13 очками, отставая на один балл от спасительных стыковых матчей. Ранее спортивный директор Павел Худяков заявил, что «Тамбов» может сняться с чемпионата. Президент РПЛ Сергей Прядкин планирует в январе провести переговоры относительно судьбы клуба.