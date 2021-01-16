Гогуа сдал положительный тест на коронавирус

Защитник волгоградского «Ротора» Седрик Гогуа заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба команды.

Гогуа не сможет вылететь с командой на тренировочный сбор в турецкий Белек. Он сможет возобновить занятия с клубом позже, в случае выздоровления.

В текущем сезоне Гогуа провёл за «Ротор» 14 игр и не отметился результативными действиями. Он выступает за волгоградцев на правах аренды, права на защитника принадлежат московскому ЦСКА. В прошлом сезоне за «армейцев» футболист из Кот-д'Ивуара сыграл во всех турнирах всего лишь около 90 минут, но забил один мяч. Так как он присоединился к команде по ходу сезона, то успел до этого провести пять матчей в российской Премьер-лиге за «Тамбов», где отметился двумя мячами.