Карпин отреагировал на интерес «Ювентуса» к Шомуродову

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08 Января 2021, 13:51,
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Наставник «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего Элдора Шомуродова в туринский «Ювентус».
«Если это правда, то почему бы не перейти? Волков бояться - в лес не ходить», - сказал Карпин в беседе с корреспондентом издания «Спорт-экпресс».
Шомуродов стал игроком «Дженоа» первого октября прошлого года. Стороны подписали долгосрочный контракт. За его трансфер итальянский клуб заплатил «Ростову» 7,5 миллиона евро.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии нападающий сыграл десять поединков, записав себе в актив два гола и одну результативную передачу.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Валерий Карпин, Трансферы футбола - зима 2021, Элдор Шомуродов