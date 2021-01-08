Карпин отреагировал на интерес «Ювентуса» к Шомуродову

Наставник «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего Элдора Шомуродова в туринский «Ювентус».

«Если это правда, то почему бы не перейти? Волков бояться - в лес не ходить», - сказал Карпин в беседе с корреспондентом издания «Спорт-экпресс».

Шомуродов стал игроком «Дженоа» первого октября прошлого года. Стороны подписали долгосрочный контракт. За его трансфер итальянский клуб заплатил «Ростову» 7,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии нападающий сыграл десять поединков, записав себе в актив два гола и одну результативную передачу.