Экс-нападающий «Ростова» Шомуродов может перейти в «Ювентус»

Бывший форвард «Ростова» Элдор Шомуродов, выступающий в Серии А за «Дженоа», может перейти в один из итальянских грандов. Как сообщает издание Tuttosport, интерес к 25-летнему нападающему проявляет туринский «Ювентус».

«Старая синьора» планирует усилить атакующую линию команды и рассматривает кандидатуру Шомуродова.

Напомним, что Элдор перебрался в «Дженоа» первого октября 2020-го года. За его трансфер генуэзский клуб заплатил «Ростову» 7,5 миллиона евро.

В текущем сезоне чемпионата Италии Шомуродов сыграл десять поединков, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.