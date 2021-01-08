Экс-нападающий «Ростова» Шомуродов может перейти в «Ювентус»

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08 Января 2021, 12:38,
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Бывший форвард «Ростова» Элдор Шомуродов, выступающий в Серии А за «Дженоа», может перейти в один из итальянских грандов. Как сообщает издание Tuttosport, интерес к 25-летнему нападающему проявляет туринский «Ювентус».
«Старая синьора» планирует усилить атакующую линию команды и рассматривает кандидатуру Шомуродова.
Напомним, что Элдор перебрался в «Дженоа» первого октября 2020-го года. За его трансфер генуэзский клуб заплатил «Ростову» 7,5 миллиона евро.
В текущем сезоне чемпионата Италии Шомуродов сыграл десять поединков, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ювентус, Трансферы футбола - зима 2021, Элдор Шомуродов
Самим то не смешно такую инфу сюда постить?)))
с этого рая не выдет....
А он что уже показал в Дженоа свой класс)) ,скоро будет по неделе отыграл и переход)) чудят епт)
Ох уж эти хотелки))