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Экс-нападающий «Ростова» Шомуродов может перейти в «Ювентус»

08 Января 2021, 12:38,

Global Look Press

Бывший форвард «Ростова» Элдор Шомуродов, выступающий в Серии А за «Дженоа», может перейти в один из итальянских грандов. Как сообщает издание Tuttosport, интерес к 25-летнему нападающему проявляет туринский «Ювентус».

«Старая синьора» планирует усилить атакующую линию команды и рассматривает кандидатуру Шомуродова.

Напомним, что Элдор перебрался в «Дженоа» первого октября 2020-го года. За его трансфер генуэзский клуб заплатил «Ростову» 7,5 миллиона евро.

В текущем сезоне чемпионата Италии Шомуродов сыграл десять поединков, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Трансферы футбола - зима 2021, Элдор Шомуродов
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Комментарии (4)
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1
Zenituwka
08 Января 2021, 15:10

Самим то не смешно такую инфу сюда постить?)))

0
zurukuk
08 Января 2021, 14:52

с этого рая не выдет....

0
Марченко Максим
08 Января 2021, 14:31

А он что уже показал в Дженоа свой класс)) ,скоро будет по неделе отыграл и переход)) чудят епт)

1
Underdog
08 Января 2021, 13:45

Ох уж эти хотелки))

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