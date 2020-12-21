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Аршавин: «Спартак» будет рад, если Кокорин уйдёт»

21 Декабря 2020, 12:18,

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Экс-нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о будущем форварда Александра Кокорина в московском «Спартаке».

«В «Спартаке» Кокорин не вписался в игру, мы его мало видели. Думаю, «Спартак» будет рад, если состоится какая-то сделка и Саша уйдет», - заявил Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Кокорин провел восемь матчей, отметившись двумя забитыми мячами и ассистом. Его контракт с «красно-белыми» рассчитан до середины 2023-го года.

Ранее появилась информация, что подписать Александра хочет «Сочи».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Александр Кокорин, Андрей Аршавин
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