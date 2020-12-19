Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Назван клуб РПЛ, который хочет выкупить Кокорина у «Спартака»

19 Декабря 2020, 15:31,

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Стало известно, какой из российских клубов проявляет интерес к нападающему московского «Спартака» Александру Кокорину.

Как информирует издание Sport24, подписать 29-летнего форварда хочет «Сочи». За этот клуб Александр выступал во второй половине сезона-2019/2020.

Руководство «Сочи» рассчитывает по итогам нынешнего сезона попасть в еврокубки. Кокорину будет обещан выгодный контракт, близкий по условиям к тому, который у него сейчас в «Спартаке».

Действующий трудовой договор нападающего с «красно-белыми» рассчитан до лета 2023-го года. В текущем сезоне чемпионата России Александр сыграл восемь матчей, записав на свой счет два гола и одну результативную передачу.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Александр Кокорин, Сочи, Трансферы футбола - зима 2021
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Комментарии (5)
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1
ингерман
19 Декабря 2020, 17:23

ай.. нормуль.. на пару с фон зе-болоцным будуц эуропу кашмарить.. )))

0
летний дождь2
19 Декабря 2020, 17:11

фарм зенита хочет кокорина?))) ржака

1
jUMPER
19 Декабря 2020, 16:41

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1
Юбор
19 Декабря 2020, 16:17

Не нужен он Сочи, у них без него лучше игра идёт, а забить пенальти вообще не проблема.

0
Misha_diablo_football
19 Декабря 2020, 16:10

С его з/п мало кто в РПЛ сможет его купить....

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