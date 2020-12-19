Назван клуб РПЛ, который хочет выкупить Кокорина у «Спартака»

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19 Декабря 2020, 15:31,
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Стало известно, какой из российских клубов проявляет интерес к нападающему московского «Спартака» Александру Кокорину.
Как информирует издание Sport24, подписать 29-летнего форварда хочет «Сочи». За этот клуб Александр выступал во второй половине сезона-2019/2020.
Руководство «Сочи» рассчитывает по итогам нынешнего сезона попасть в еврокубки. Кокорину будет обещан выгодный контракт, близкий по условиям к тому, который у него сейчас в «Спартаке».
Действующий трудовой договор нападающего с «красно-белыми» рассчитан до лета 2023-го года. В текущем сезоне чемпионата России Александр сыграл восемь матчей, записав на свой счет два гола и одну результативную передачу.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Александр Кокорин, Сочи, Трансферы футбола - зима 2021
ай.. нормуль.. на пару с фон зе-болоцным будуц эуропу кашмарить.. )))
фарм зенита хочет кокорина?))) ржака
Брехня!
Не нужен он Сочи, у них без него лучше игра идёт, а забить пенальти вообще не проблема.
С его з/п мало кто в РПЛ сможет его купить....