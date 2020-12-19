Назван клуб РПЛ, который хочет выкупить Кокорина у «Спартака»

Стало известно, какой из российских клубов проявляет интерес к нападающему московского «Спартака» Александру Кокорину.

Как информирует издание Sport24, подписать 29-летнего форварда хочет «Сочи». За этот клуб Александр выступал во второй половине сезона-2019/2020.

Руководство «Сочи» рассчитывает по итогам нынешнего сезона попасть в еврокубки. Кокорину будет обещан выгодный контракт, близкий по условиям к тому, который у него сейчас в «Спартаке».

Действующий трудовой договор нападающего с «красно-белыми» рассчитан до лета 2023-го года. В текущем сезоне чемпионата России Александр сыграл восемь матчей, записав на свой счет два гола и одну результативную передачу.