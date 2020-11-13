Губерниев: «Сафонов подписался на меня в инстаграме, прислал смайлик улыбки и написал: «Это топ»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как вратарь «Краснодара» Матфей Сафонов отреагировал на интервью Губерниева с наставником национальной команды Станиславом Черчесовым.

«Он подписался на меня в инстаграме, прислал смайлик улыбки и написал: «Это топ». Думаю, Матвей прекрасно понимает, что он созрел для национальной команды», - цитирует Губернива sport24.

21-летний Сафонов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне голкипер принял участие в восемнадцати матчах клуба во всех турнирах и пропустил 28 голов, лишь две игры нынешнего сезона Матфей провёл на ноль.