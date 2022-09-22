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Товарищеские матчи по футболу

Стал известен стартовый состав сборной Бразилии на товарищеский матч с Ганой

 
22 Сентября 2022 • 12:04 Комментировать
Бразилия
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Гана
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23.09 21:00

Главный тренер сборной Бразилии Тите определился с футболистами, которые выйдут в основе на товарищеский поединок против Ганы. Матч состоится завтра в Бразилии в 21:30 по московскому времени.

«Пентакампеоне» выйдут на поле в следующем составе: Алиссон, Маркиньос, Силва, Милитао, Теллес, Пакета, Каземиро, Рафинья, Неймар, Винисиус, Ришарлисон.

Напомним, что во время международной паузы Бразилия проведёт ещё один товарищеский матч против Туниса, который состоится 27 сентября.

На чемпионате мира в Катаре «пентакампеоне» будут выступать в группе со сборными Сербии, Камеруна и Швейцарии.

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БРАЗИЛИЯ ГАНА
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