Стал известен стартовый состав сборной Бразилии на товарищеский матч с Ганой

Главный тренер сборной Бразилии Тите определился с футболистами, которые выйдут в основе на товарищеский поединок против Ганы. Матч состоится завтра в Бразилии в 21:30 по московскому времени.

«Пентакампеоне» выйдут на поле в следующем составе: Алиссон, Маркиньос, Силва, Милитао, Теллес, Пакета, Каземиро, Рафинья, Неймар, Винисиус, Ришарлисон.

Напомним, что во время международной паузы Бразилия проведёт ещё один товарищеский матч против Туниса, который состоится 27 сентября.

На чемпионате мира в Катаре «пентакампеоне» будут выступать в группе со сборными Сербии, Камеруна и Швейцарии.