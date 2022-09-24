Тите — Винисиусу: «иди в дриблинг, танцуй и всегда оставайся собой»

Наставник национальной команды Бразилии Тите обратился к своему звездному подопечному Винисиусу Жуниору после расистского скандала.

«Иди в дриблинг, танцуй и всегда оставайся собой. В этом же вся суть — это радость, эмоции и праздник», — цитирует специалиста Mundo Deportivo.

Напомним, что в эфире испанского телевидения после матча «Реала» против «Мальорки» Винисиуса раскритиковали за манеру празднования гола, назвав обезьяной.

Прокуратура испанской столицы уже расследует инцидент с участием звёздного вингера.

