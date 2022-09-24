Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Сборная Бразилии потерпела всего одно поражение в 17 последних матчах

 
24 Сентября 2022 • 09:00 Комментировать
Бразилия
3:0
Гана
окончен

Сборная Бразилии под руководством главного тренера Тите успешно проводит матчи в преддверии старта чемпионата мира 2022 года, который состоится на футбольных полях Катара.

Стоит отметить, что в последних 17 поединках южноамериканская команда отпраздновала 13 побед, трижды сыграла вничью и лишь один раз проиграла. В 12 встречах «селесао» сохранили свои ворота в неприкосновенности.

В последнем поединке сборная Бразилии крупно победила Гану со счетом 3:0.

Чемпионат мира стартует в Катаре 20 ноября. Подопечные Тите сыграют в одной группе со сборными Сербии, Швейцарии и Камеруна.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Сентября
09:35 · Чемпионат мира 2022
На матче между Киргизией и Россией ожидается аншлаг
09:32 · Чемпионат мира 2022
Экс-игрок «Спартака» Мор: «Россия должна разорвать Киргизию»
09:26 · Чемпионат мира 2022
Луис Суарес оценил шансы Уругвая на ЧМ-2022
09:00 · Чемпионат мира 2022
Сборная Бразилии потерпела всего одно поражение в 17 последних матчах
08:42 · Чемпионат мира 2022
Мбаппе рассказал о причинах конфликта с руководством сборной
08:31 · Чемпионат мира 2022
Смородская: «После матча с Киргизией игроки сборной России почувствуют себя великими» 2
08:23 · Чемпионат мира 2022
Баженов сделал прогноз на матч Киргизия - Россия
08:11 · Чемпионат мира 2022
Дасаев рассказал, как относится к матчу России с Киргизией
07:58 · Чемпионат мира 2022
Титов дал прогноз на матч России против Киргизии
07:12 · Германия. Бундеслига
Важный игрок «Баварии» получил травму в товарищеском матче
07:02 · Чемпионат мира 2022
Ришарлисон обратился к болельщикам сборной Бразилии
06:44 · Чемпионат мира 2022
Непомнящий рассказал, что думает о матче России против Киргизии
00:06 · Чемпионат мира 2022
У сборной Англии ноль побед в официальных матчах в 2022 году
23 Сентября
23:05 · Чемпионат мира 2022
Бонуччи вышел на четвёртое место по количеству матчей за сборную Италии 1
22:42 · Чемпионат мира 2022
Кака планирует пробежать Берлинский марафон
Все новости
Рекомендуем