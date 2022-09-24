Сборная Бразилии потерпела всего одно поражение в 17 последних матчах

Сборная Бразилии под руководством главного тренера Тите успешно проводит матчи в преддверии старта чемпионата мира 2022 года, который состоится на футбольных полях Катара.

Стоит отметить, что в последних 17 поединках южноамериканская команда отпраздновала 13 побед, трижды сыграла вничью и лишь один раз проиграла. В 12 встречах «селесао» сохранили свои ворота в неприкосновенности.

В последнем поединке сборная Бразилии крупно победила Гану со счетом 3:0.

Чемпионат мира стартует в Катаре 20 ноября. Подопечные Тите сыграют в одной группе со сборными Сербии, Швейцарии и Камеруна.