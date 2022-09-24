Бразилия крупно победила Гану благодаря дублю Ришарлисона

В ночь с 23 на 24 сентября состоялся контрольный поединок между сборными Бразилии и Ганы. Южноамериканская команда уверенно разобралась с африканцами со счетом 3:0. Все голы были забиты в первой половине встречи. Забитыми мячами отметились Маркиньос и Рашарлисон, оформивший дубль.

Следующий товарищеский матч сборная Бразилии проведет против еще одного представителя Африки – Туниса. Встреча состоится в Париже 27 сентября.

На чемпионате мира – 2022, который стартует в Катаре в ноябре, подопечные Тите попали в квартет G, где их соперниками будут команды Камеруна, Сербии и Швейцарии.