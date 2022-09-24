Бразилия крупно победила Гану благодаря дублю Ришарлисона

В ночь с 23 на 24 сентября состоялся контрольный поединок между сборными Бразилии и Ганы. Южноамериканская команда уверенно разобралась с африканцами со счетом 3:0. Все голы были забиты в первой половине встречи. Забитыми мячами отметились Маркиньос и Рашарлисон, оформивший дубль.
Следующий товарищеский матч сборная Бразилии проведет против еще одного представителя Африки – Туниса. Встреча состоится в Париже 27 сентября.
На чемпионате мира – 2022, который стартует в Катаре в ноябре, подопечные Тите попали в квартет G, где их соперниками будут команды Камеруна, Сербии и Швейцарии.
Протокол игры
|(1:0) Маркиньос Маркос9'
|(2:0) Ришарлисон28'
|(3:0) Ришарлисон39'
Алиссон Бекер•Милитао Эдер•Маркиньос Маркос•Силва Тьяго46' (Бремер Глейсон (46') •Теллес Алекс•Пакета Лукас79' (Рибейро Эвертон (79') •Каземиро Карлос62' (Кунья Матеус (62') •Рафинья Диас80' (Родриго (80') •Неймар•Винисиус Жуниор62' (Антони (62') •Ришарлисон62' (Фабиньо Энрике (62')
Уоллакотт Джо•Одои Денис72' (Овусу Элиша (72') •Амарти Даниэль•Джику Александр•Баба Абдул•Баба Иддрису72' (Лемпти Тарик (72') •Сулемана Камалдин46' (Салису Мохаммед (46') •Афена-Гьян Феликс46' (Уильямс Иньяки (46') •Айю Андре72' (Семеньо Антуан (72') •Кудус Мохаммед83' (Киере Даниэль-Кофи (83') •Айю Джордан
23 сентября.
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