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Товарищеские матчи по футболу

Бразилия крупно победила Гану благодаря дублю Ришарлисона

 
24 Сентября 2022 • 06:15 Комментировать
Бразилия
3:0
Гана
окончен

В ночь с 23 на 24 сентября состоялся контрольный поединок между сборными Бразилии и Ганы. Южноамериканская команда уверенно разобралась с африканцами со счетом 3:0. Все голы были забиты в первой половине встречи. Забитыми мячами отметились Маркиньос и Рашарлисон, оформивший дубль.

Следующий товарищеский матч сборная Бразилии проведет против еще одного представителя Африки – Туниса. Встреча состоится в Париже 27 сентября.

На чемпионате мира – 2022, который стартует в Катаре в ноябре, подопечные Тите попали в квартет G, где их соперниками будут команды Камеруна, Сербии и Швейцарии.

Протокол игры  
Бразилия3:0Гана
(1:0) Маркиньос Маркос9'  
(2:0) Ришарлисон28'  
(3:0) Ришарлисон39'  
Алиссон БекерМилитао ЭдерМаркиньос МаркосСилва Тьяго 46' (Бремер Глейсон ( 46') Теллес АлексПакета Лукас 79' (Рибейро Эвертон ( 79') Каземиро Карлос 62' (Кунья Матеус ( 62') Рафинья Диас 80' (Родриго ( 80') НеймарВинисиус Жуниор 62' (Антони ( 62') Ришарлисон 62' (Фабиньо Энрике ( 62')
Запасные: Фирмино РобертоДанило ЛуисЛоди РенанГимараэс БруноИбаньес РожерЭдерсон МораесПерейра ВевертонФред СантосПедро Гильерме
Уоллакотт ДжоОдои Денис 72' (Овусу Элиша ( 72') Амарти ДаниэльДжику АлександрБаба АбдулБаба Иддрису 72' (Лемпти Тарик ( 72') Сулемана Камалдин 46' (Салису Мохаммед ( 46') Афена-Гьян Феликс 46' (Уильямс Иньяки ( 46') Айю Андре 72' (Семеньо Антуан ( 72') Кудус Мохаммед 83' (Киере Даниэль-Кофи ( 83') Айю Джордан
Запасные: Айду ДжозефНуруден АбдулБукари ОсманDaniel AfriyieИссахаку АбдулСейду АлидуОфори Ричард IIМенса Гидеон
23 сентября.

 

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