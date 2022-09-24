Ришарлисон обратился к болельщикам сборной Бразилии

Форвард лондонского «Тоттенхэма» и сборной Бразилии Ришарлисон обратился к болельщикам после победы над Ганой в контрольной встрече. «Селесао» выиграли со счетом 3:0, а в активе нападающего два забитых мяча.

«Очень надеюсь, что наши болельщики будут сильнее верить в меня. В сборной я забиваю достаточно часто. Мне доверили футболку с десяткой на спине, когда ее надеваю, то непременно отмечаюсь голом. В национальной команде я тихо делаю свою работу», - передает слова Ришарлисона Goal.com.

Следующий спарринг сборная Бразилии проведет против команды Туниса. Встреча состоится во вторник, 27 сентября.