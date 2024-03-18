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Быстров - о Кубке России: «Зенит» точно будет играть на победу, «Спартак» - не знаю»

18 Марта 2024 • 13:37 Комментировать

Экс-футболист национальной сборной России, а ныне эксперт Владимир Быстров поделился мыслями о противостоянии петербургского «Зенита» и московского «Спартака» в полуфинале Кубка страны.

«Зенит» точно будет играть на победу, «Спартак» - не знаю. Потому что некоторые болельщики желали, чтобы «Спартак» прошёл по нижней сетке, чтобы не встречаться рано ни с «Зенитом», ни с ЦСКА», - приводит слова Владимира «Чемпионат».

Добавим, что в чемпионате России «Зенит» с 40 набранными баллами лидирует в турнирной таблице. «Красно-белые», в свою очередь, с 31 очком находятся на шестой позиции.

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