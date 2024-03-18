Быстров - о Кубке России: «Зенит» точно будет играть на победу, «Спартак» - не знаю»

«Зенит» точно будет играть на победу, «Спартак» - не знаю. Потому что некоторые болельщики желали, чтобы «Спартак» прошёл по нижней сетке, чтобы не встречаться рано ни с «Зенитом», ни с ЦСКА», - приводит слова Владимира «Чемпионат».