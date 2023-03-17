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Кубок России

​Результаты жеребьёвки Кубка России

17 Марта 2023 • 13:45 Комментировать (1)

Состоялась жеребьёвка первой стадии 1/2 финала Кубка России в нижней части турнирной сетки. По итогам процедуры были сформированы следующие пары команд:

«Краснодар» - «Ростов»;

«Динамо» - «Акрон».

Как видим, на этой стадии нас ждёт южное дерби между «Краснодаром» и «Ростовом». «Динамо» же сыграет против «Акрона», который на предыдущей стадии сотворил сенсацию, выбив «Локомотив».

Матчи первой стадии 1/2 финала в нижней части сетки Кубка России запланированы на 6 апреля.

Отметим, что действующим обладателем кубка России является «Спартак». «Красно-белые» остаются в розыгрыше турнира – они идут в верхней части турнирной сетки.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Краснодар Динамо Москва Акрон
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Комментарии (1)
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ингерман
17 Марта 2023 в 13:50
ай.. шарыки падагретыя.. А-ха-ха-ха! )))
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