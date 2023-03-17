​Результаты жеребьёвки Кубка России

Состоялась жеребьёвка первой стадии 1/2 финала Кубка России в нижней части турнирной сетки. По итогам процедуры были сформированы следующие пары команд:

«Краснодар» - «Ростов»;

«Динамо» - «Акрон».

Как видим, на этой стадии нас ждёт южное дерби между «Краснодаром» и «Ростовом». «Динамо» же сыграет против «Акрона», который на предыдущей стадии сотворил сенсацию, выбив «Локомотив».

Матчи первой стадии 1/2 финала в нижней части сетки Кубка России запланированы на 6 апреля.

Отметим, что действующим обладателем кубка России является «Спартак». «Красно-белые» остаются в розыгрыше турнира – они идут в верхней части турнирной сетки.