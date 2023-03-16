Колыванов: «Кубок всё так же интересен, несмотря на вылет «Зенита»

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов ответил на вопрос, упадёт ли интерес к Кубку России после вылета «Зенита» из турнира.

«Думаю, Кубок все так же интересен, несмотря на вылет «Зенита». Кто-то хочет видеть «Динамо» в финале, кто-то ЦСКА. Есть «Спартак», «Краснодар». Так что все в порядке», — заявил Колыванов «РБ Спорту».

Напомним, полуфинальные матчи Пути РПЛ состоят из двухраундового противостояния. Первые встречи «Спартак» - «Урал» (2:2) и «Крылья Советов» - ЦСКА (1:1) завершились ничейными результатами.

Игры Пути регионов состоят из одного поединка. На данный момент в первый этап 1/2 финала вышли «Акрон», «Краснодар» и «Динамо». Последний участник данной стадии определится сегодня, 16 марта, в матче «Пари НН» - «Ростов».