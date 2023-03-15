Шишкин — об ответном матче «Урал» - «Спартак»: «Думаю, там шансы будут равны»

Экс-игрок сборной России Роман Шишкин поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Кубка России между «Спартаком» и «Уралом». Напомним, первая встреча завершилась со счетом 1:1.

«Думаю, там шансы будут равны. «Урал» играет дома при своих болельщиках, обе команды исповедуют атакующий футбол, не стесняются идти вперед и создавать моменты», — цитирует Шишкина «РБ Спорт».

Эксперт признался, что ему понравилось, как «Урал» действовал в первом матче против «красно-белых», но хотелось бы, чтобы «Спартак» не допускал серьезных ошибок в обороне во второй игре.

Ответная встреча между «Спартаком» и «Уралом» пройдет в начале апреля.