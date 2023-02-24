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Кубок России

Щербаченко: «В Ульяновске настоящий бум, там даже заблокировали супермаркет, но об этом почему-то не говорят и не пишут» эксклюзив

24 Февраля 2023 • 20:32 Комментировать

Бывший спортивный директор «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал подготовку Ульяновска к проведению матча Фонбет Кубка России между местной «Волгой» и санкт-петербургским «Зенитом», а также рассказал, что нужно делать для развития футбола в регионах.

- Сегодня в Ульяновск привезли Кубок России, и там большой ажиотаж, народ пошёл фотографироваться с трофеем, и из-за этого даже был заблокирован супермаркет. Тренеры из регионов с большим опытом, которые стремятся к достижению успехов со своими командами, постоянно говорят, что клубы из Первой и Второй лиг обязательно должны в Кубке попадать на Премьер-лигу. Сейчас в Ульяновске настоящий бум, под футбольные мероприятия выделяются деньги, и губернатор молодец, что пошёл на все эти моменты. Стадион подготовлен, организовываются встречи с болельщиками, приехали амбассадоры Кубка России – ну замечательно же!

Телевидение должно освещать это как можно больше. Я сегодня утром смотрел «Матч ТВ» – и там ни слова не было сказано о завтрашнем матче «Зенита» в Ульяновске, всё говорили о прошедших играх. Это неправильно – уже сегодня надо было разогревать ситуацию вокруг предстоящего матча. Наверняка покажут, только как «Зенит» прилетел и разминается. А где «Волга»? Команда пробилась через такую сложную сетку – назначила талантливого тренера Сергея Жукова и сумела добиться этого результата. Но сколько сейчас говорят и пишут об этом в масштабах всей страны? Такой подход к клубам Первой и Второй лиг мне непонятен. Такое ощущение, что те люди, которые принимают решения по определённым вопросам, вообще не бывают в регионах.

В регионах говорят, что им нужен Кубок и нужна Вторая лига, которую надо не делить на золотую и серебряную, а по-настоящему развивать. И требования оставлять те же – для того чтобы к ним подтягивались команды, чтобы соответствовали стадионы. Но у нас звучат предложения по поводу того, что команды низших лиг должны опуститься в любительский футбол. Ребят, уйти в любительский футбол легко, но вот вернуться из него обратно в профессиональный очень тяжело. А так – спонсоры начинают вкладывать деньги, и у клубов улучшается инфраструктура, качество полей, условия для команд и всё такое. Для этого надо работать с регионами, а у нас никто не хочет так делать – у нас хотят только получать деньги за трансляции матчей клубов Премьер-лиги. Опять-таки, это неправильно.

Нужно ездить в регионы, собирать там совещания, выслушивать обращения местных клубов, сообщать им свои требования и на этом основании составлять регламенты. Так было, когда Толстых являлся главой ПФЛ. Он ездил со своей командой на места, где общался с руководителями клубов, и решения принимались с учётом их пожеланий. Где-то мог помочь РФС, а где-то Толстых лично выходил на губернаторов, чтобы они решали неприятные моменты. Так что чиновникам из РФС нужно как можно чаще выезжать на места, держать руку на пульсе проблем клубов и помогать им. Это ключевая составляющая развития футбола в регионах.

Например, я был недавно по приглашению руководства клуба в расположении ставропольского «Динамо». Поговорили, обменялись мнениями. Они заинтересованы в развитии детско-юношеского футбола и своей академии, чтобы комплектовать команду на её базе, и есть поддержка от губернатора. Однако если клуб будет выступать пусть даже в золотой лиге, но там окажется низкий уровень, то ребята будут стремиться уезжать из региона. Полтора года назад «Динамо» Ставрополь играло в Кубке дома с московским «Динамо», и представьте, какой ажиотаж был бы там и сейчас в подобном случае.

Если ещё говорить про медиасопровождение, то я уверен, что на «Матч ТВ» нужны ежемесячные обзоры лучших игр Второй лиги. Он обязательно должен их делать, раз является основным вещателем. Нужно, чтобы команды, тренеры и футболисты из низших лиг были на слуху.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Кубок России Волга Ульяновск Фёдор Щербаченко
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