CAS рассмотрит инцидент с дракой в матче «Зенит» - «Спартак»

Осенью «Зенит» и «Спартак» пересекались в Кубке России. В конце ноябрьской игры на поле завязалась самая настоящая драка, по итогам которой шесть футболистов были дисквалифицированы. Если говорить о «Зените», то шесть кубковых матчей должны пропустить Малком, Родригао и Вильмар Барриос.

Питерский клуб подавал апелляцию, но она была отклонена. «Сине-бело-голубые» пошли дальше и обратились в Спортивный арбитражный суд Лозанны. Об этом рассказывает телеграм-канал «Мутко против». Теперь инцидент рассмотрит CAS.

Футбольный сезон 2022/2023 в России возобновится уже в феврале с кубковых матчей.