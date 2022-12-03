Сёмин оценил жеребьёвку плей-офф Фонбет Кубка России

Экс-наставник московского «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин прокомментировал результаты жеребьевки раунда плей-офф Фонбет Кубка России.

«Я бы не стал выделять пару «Локомотив» - «Спартак». Думаю, что все пары будут интересными. Это же Кубок России, в котором всегда происходят неожиданности», - приводит слова специалиста издание «Чемпионат».

В ¼ финала Пути регионов сформированы такие пары: «Уфа» - «Ахмат», «Акрон» - «Торпедо», «Волга» - «Зенит», «Звезда» - «Пари НН».

Верхняя сетка: «Локомотив» - «Спартак», «Крылья Советов» - «Динамо», ЦСКА - «Краснодар», «Ростов» - «Урал».