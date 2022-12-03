Промес одним словом отреагировал на жребий «Спартака» в Фонбет Кубке России

Лидер московского «Спартака» Куинси Промес поделился эмоциями после жеребьевки плей-офф Фонбет Кубка России. В рамках четвертьфинала «красно-белые» встретятся с другим столичным коллективом – «Локомотивом».

«Топ», - заявил в разговоре с корреспондентом «РБ Спорта» нидерландский нападающий.

Стоит отметить, что данный этап турнира проходит в два матча. Игры пройдут 22 февраля и 1 марта следующего года.

В нынешнем сезоне 30-летний Промес принял участие в 16 матчах Российской премьер-лиги, в которых записал на свой счет 14 забитых мячей и шесть результативных передач.