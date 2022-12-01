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Лепёхин: «Чтобы не обострять ситуацию, КДК решили всех наказать под одну гребёнку» эксклюзив

01 Декабря 2022 • 19:35 Комментировать

Футбольный эксперт Константин Лепёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал решение КДК дисквалифицировать шесть футболистов за массовую драку в кубковом матче «Зенит» - «Спартак».

- КДК вынес решение о дисквалификации на 6 матчей за массовую драку Малкома, Барриоса, Родригао, Селихова, Николсона и Соболева. Не слишком ли суровое решение?

- Нет. Решение не строгое. Все в рамках регламента. Если больше нельзя, то это оправдано.

- На ваш взгляд, надо было давать еще большие сроки?

- Футболисты и так получили максимально возможные сроки за то, что не просто подрались, а устроили целое побоище. Ладно, когда подрались два футболиста. Там можно разбираться. Это эмоции – часть футбола. За это надо наказывать, исходя из регламента. Конечно, можно было бы разобраться по видео. Думаю, что все эти шесть игроков не заслуживают одинаковой меры наказания. Такого не может быть, что все нарушили одинаково. Кто-то больше виноват, кто-то меньше.

- Вас удивила «уравниловка» в наказании?

- Удивило, что все пострадали в одинаковой степени. Это невозможно. В любой драке можно найти человека, который ведет себя более неадекватно. И как-то его выделить.

- Провокатор драки не был установлен. Это правильно или нет?

- По сути, его можно и не определять. Игроки, которые были на поле, знают, кто провокатор. А со стороны это часто непонятно. Бывает, что кто-то исподтишка что-то делает, а другой терпит, а потом начинает отвечать. И получается, что он зачинщик. А по сути, его провоцировали.

- Вам как показалось, с кого все началось?

- Барриос сфолил за полминуты до этого инцидента, а потом Промес подошел, что-то говорил ему, подталкивал. Это было видно по картинке. Для меня очевидно, что этот инцидент назревал. Видимо, футболисты еще и говорили друг другу что-то не очень хорошее. Потому что не так просто начать драку на поле. Должна быть пройдена точка кипения.

- Как оцениваете, что Промеса не наказали, как просил «Зенит», хотя ЭСК признала, что его надо было удалять?

- Тут много вопросов. Когда я видел в игре эту потасовку, то понимал, что надо смотреть телеповтор эпизода. Там должно быть больше людей наказано. Драка получилась массовая. Даже не одиннадцать на одиннадцать. Все участвовали. Кто-то просто разнимал, кто-то толкал, кто-то лежачих лупил. КДК решил так, наверное, чтобы не обострять ситуацию, потому что оба клуба могли быть недовольны. Решили всех под одну гребенку сравнять. Дали по шесть матчей. Может это и правильно, чтобы не нагнетать ситуацию.

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- Гендиректор «Зенита» Александр Медведев сказал, что «Зенит» будет подавать апелляцию. Думаете, кому-то скостят сроки?

- Могут скостить. Если не сейчас, то позже. В регламенте заложена такая опция, что можно ходатайства подать.

- Если скостят «Зениту», то и «Спартаку» надо уменьшать сроки дисквалификации?

 - Трудно судить. Если есть такая возможность, оба клуба должны это делать, чтобы футболисты играли.  Я понимаю такие ситуации, почему и как они происходят. Сам не раз видел такое живьем. Я не могу осуждать ребят за то, что у них нервы не выдерживают. Я больше осуждаю игроков, когда они ходят по полю и никаких эмоций не проявляют. Но есть регламент. Каждый дерущийся футболист должен понимать, что наказание будет неминуемо. Возможно, даже от клуба. Хотя я не думаю, что это будет.

- «Зенит» испытает какие-то трудности из-за отсутствия в Кубке России Малкома, Барриоса и Родригао?

- Как я понимаю, «Зенит» будет играть с командами низших лиг и не должен испытывать трудности из-за отсутствия этих ребят. Родригао есть кем заменить. Малком и Барриос, конечно, очень полезные футболисты. Но когда команда комплектовалась, то бралось в расчет, что кто-то может пропускать матчи по разным причинам.

- «Спартак» вообще остался без своих основных нападающих на шесть кубковых матчей.

- Раньше в таких ситуациях молодые начинали играть. При искусственных шансах использовали их, и они становились футболистами основы. Конечно, для «Спартака» проблема, что два больших нападающих выбыли. Наверное, придется перестраиваться.

- Может, Промеса вперед выдвинут?

- Все равно получается другой стиль игры. Когда выходит высокий, габаритный форвард, это предполагает определенные действия всей команды. А если нападающий быстрый, как Промес, то играть надо по-другому.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Константин Лепёхин
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