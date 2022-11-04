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Кубок России

Дюков: «Мы видим, что к женскому футболу растёт интерес»

04 Ноября 2022 • 19:28 Комментировать (2)

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказал своё мнение касательно женского футбола.

Дюков отметил российскую и мировую тенденцию к росту популярности женского футбола, а также к уменьшению разрыва в показателях популярности между мужской и женской разновидностями игры с мячом. Специалист считает, что у женского футбола есть большой потенциал для дальнейшего развития.

«Мы видим, что к женскому футболу растёт интерес. Что касается РФС, то это важное направление развития для нас», - приводит слова Дюкова «Матч ТВ».

Напомним, сегодня московский ЦСКА во второй раз в истории стал обладателем кубка России. Это случилось после победы над «Зенитом» в Санкт-Петербурге (2:1). Матч посетили 18702 зрителя.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Кубок России Александр Дюков
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Комментарии (2)
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NOBODY
04 Ноября 2022 в 19:52
вы уверены, что на женский футбол ходят, чтобы посмотреть на ФУТБОЛ??.....
rac531
04 Ноября 2022 в 19:46
А вот Спорт Экспресс и его рупор КАНЧЕЛЬСКИС не согласны:
«Женщинам вообще запрещено разговаривать о футболе». СЭ 5 августа 2021
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