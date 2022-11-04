Дюков: «Мы видим, что к женскому футболу растёт интерес»

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказал своё мнение касательно женского футбола.

Дюков отметил российскую и мировую тенденцию к росту популярности женского футбола, а также к уменьшению разрыва в показателях популярности между мужской и женской разновидностями игры с мячом. Специалист считает, что у женского футбола есть большой потенциал для дальнейшего развития.

«Мы видим, что к женскому футболу растёт интерес. Что касается РФС, то это важное направление развития для нас», - приводит слова Дюкова «Матч ТВ».

Напомним, сегодня московский ЦСКА во второй раз в истории стал обладателем кубка России. Это случилось после победы над «Зенитом» в Санкт-Петербурге (2:1). Матч посетили 18702 зрителя.