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Кубок России

ЖФК ЦСКА стал обладателем кубка России

04 Ноября 2022 • 19:14 Комментировать

Женский футбольный клуб ЦСКА в финале Winline Кубка России, проходившего в Санкт-Петербурге, обыграл хозяев поля, «Зенит», и стал обладателем трофея соревнования.

Поединок завершился со счётом 2:1 благодаря голам Татьяны Петровой на 36-й минуте и Габриэль Онгене на 45-й в составе «армейской» команды и мячу Ксении Цыбутович в составе «сине-бело-голубых» на 47-й.

Данное противостояние позволило установить рекорд российского женского футбола по посещаемости – на игре присутствовали 18702 зрителя.

Московский клуб во второй раз в истории сумел отпраздновать успех в данном турнире. В предыдущий раз «красно-синим» удалось сделать это пять лет назад.

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ЦСКА Москва Зенит Кубок России
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