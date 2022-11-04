ЖФК ЦСКА стал обладателем кубка России

Женский футбольный клуб ЦСКА в финале Winline Кубка России, проходившего в Санкт-Петербурге, обыграл хозяев поля, «Зенит», и стал обладателем трофея соревнования.

Поединок завершился со счётом 2:1 благодаря голам Татьяны Петровой на 36-й минуте и Габриэль Онгене на 45-й в составе «армейской» команды и мячу Ксении Цыбутович в составе «сине-бело-голубых» на 47-й.

Данное противостояние позволило установить рекорд российского женского футбола по посещаемости – на игре присутствовали 18702 зрителя.

Московский клуб во второй раз в истории сумел отпраздновать успех в данном турнире. В предыдущий раз «красно-синим» удалось сделать это пять лет назад.