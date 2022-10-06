КДК наказал «Спартак» после разгрома «Зенита»

На прошлой неделе «Спартак» порадовал армию своих фанатов крупной победой над «Зенитом» - 3:0. Это была игра третьего тура групповой стадии Фонбет Кубка России.

По мотивам того дерби двух столиц Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза наказал «Спартак». Московский клуб выплатит 70 тысяч рублей штрафа – 50 тысяч за поздний выход команды из раздевалки, а ещё 20 тысяч – за поведение своих фанатов.

Стоит напомнить, что в ноябре «Спартак» снова проведёт кубковый матч против «Зенита», только уже на выезде.

В чемпионате России «Спартак» на текущий момент занимает четвёртое место.