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Кубок России

​Состоялась жеребьёвка Фонбет Кубка России: результаты

 
18 Сентября 2022 • 14:05 Комментировать

В воскресенье состоялась жеребьёвка очередной стадии Фонбет Кубка России, а именно – пути регионов. На этой стадии в борьбу вступают команды, которые выступают в Первой лиге, то есть во втором по рангу футбольном дивизионе России.

По итогам жеребьёвки были сформированы такие пары:

«Торпедо-Владимир» - «Акрон»

«Ротор» - «Шинник»

«Динамо-Владивосток» - «СКА-Хабаровск»

«Кубань-Холдинг» - «Уфа»

«Космос» - «Родина»

«Черноморец» - «Енисей»

«Тюмень» - «Волгарь»

«Динамо-Брянск» - «Арсенал»

«Пересвет» - «Балтика»

«Авангард» - «Динамо-Махачкала»

«СтавропольАгроСоюз» - «Нефтехимик»

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«Динамо СПб» - «Алания»

«Звезда СПб» - «Велес»

«Текстильщик» - «Кубань»

«Волга-Ульяновск» - «Рубин»

«Зенит-Ижевск» - «КАМАЗ»

 

Матчи этой стадии Фонбет Кубка России пройдут в период с 4 по 6 октября.

Напомним, что клубы Премьер-лиги в Фонбет Кубке России идут по другому пути – для них турнир начался с группового этапа.

Действующим обладателем кубка России является «Спартак».

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