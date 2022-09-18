​Состоялась жеребьёвка Фонбет Кубка России: результаты

В воскресенье состоялась жеребьёвка очередной стадии Фонбет Кубка России, а именно – пути регионов. На этой стадии в борьбу вступают команды, которые выступают в Первой лиге, то есть во втором по рангу футбольном дивизионе России.
По итогам жеребьёвки были сформированы такие пары:
«Торпедо-Владимир» - «Акрон»
«Ротор» - «Шинник»
«Динамо-Владивосток» - «СКА-Хабаровск»
«Кубань-Холдинг» - «Уфа»
«Космос» - «Родина»
«Черноморец» - «Енисей»
«Тюмень» - «Волгарь»
«Динамо-Брянск» - «Арсенал»
«Пересвет» - «Балтика»
«Авангард» - «Динамо-Махачкала»
«СтавропольАгроСоюз» - «Нефтехимик»
«Динамо СПб» - «Алания»
«Звезда СПб» - «Велес»
«Текстильщик» - «Кубань»
«Волга-Ульяновск» - «Рубин»
«Зенит-Ижевск» - «КАМАЗ»
Матчи этой стадии Фонбет Кубка России пройдут в период с 4 по 6 октября.
Напомним, что клубы Премьер-лиги в Фонбет Кубке России идут по другому пути – для них турнир начался с группового этапа.
Действующим обладателем кубка России является «Спартак».
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