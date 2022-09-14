Ерохин считает, что «Зенит» должен был побеждать «Крылья Советов» и в меньшинстве

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин считает, что его команда, несмотря на удаление, должна была побеждать «Крылья Советов».

«Считаю, и вдесятером надо было доводить игру до победы. Очень жаль, что дали сопернику создать момент, который привёл к голу. Потом был момент у нас, а потом отыграться уже было сложнее», - сказал Ерохин в беседе с «Матч ТВ».

Также Ерохин отметил, что арбитр мог обойтись без удаления в моменте со второй жёлтой карточкой Клаудиньо.

Напомним, «Зенит» потерпел поражение со счётом 0:2 в матче группового этапа Фонбет Кубка России. «Крылья Советов» остались в большинстве на 77-й минуте при счёте 0:0. Оба забитых гола самарской команды пришлись на последние десять минут встречи.