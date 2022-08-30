Колыванов прокомментировал успех «Текстильщика» в матче с 2DROTS

Камышинский «Текстильщик» прошел в следующий раунд Фонбет Кубка России, переиграв по пенальти блоггеров-любителей из 2DROTS. Наставник камышинского клуба Игорь Колыванов прокомментировал итоги игры, отдав должное сопернику. По его словам, 2DROTS удивили его, особенно добротной игрой при исполнении стандартов.

- Матч получился интересным. Команде соперника надо отдать должное: молодцы, сражались до последнего, создавали интересные моменты. У них здорово получаются штрафные, свободные, угловые удары, мы где‑то не доиграли в этих эпизодах, - цитирует Колыванова телеканал Матч ТВ.