РФС попросил отпустить с работы игрока 2DROTS для участия в матче Кубке России

Российский футбольный союз (РФС) направил запрос работодателю команды блогеров 2DROTS Сергея Кутузова с просьбой отпустить футболиста на игру второго раунда Кубка России против ивановского «Текстильщика». Новость об этом игрок сообщил в своем телеграм-канале.

«РФС просит Вас отпустить с работы водителя ГАП «Ресурс» Сергея Кутузова для участия в матче второго раунда Кубка России по футболу между командами «Текстильщик» и 2DROTS», - говорится в документе.

Позже Кутузов заявил, что работодатель удовлетворил просьбу РФС, и футболист сможет принять участие в ранней стадии Кубка России.

Встреча между ивановский «Текстильщиков» и командой блогеров и 2DROTS состоится 30 августа. Начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени.