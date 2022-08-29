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Кубок России

РФС попросил отпустить с работы игрока 2DROTS для участия в матче Кубке России

 
29 Августа 2022 • 16:31 Комментировать
Текстильщик
...
2DROTS
Через 22 ч. 33 мин.

Российский футбольный союз (РФС) направил запрос работодателю команды блогеров 2DROTS Сергея Кутузова с просьбой отпустить футболиста на игру второго раунда Кубка России против ивановского «Текстильщика». Новость об этом игрок сообщил в своем телеграм-канале.

«РФС просит Вас отпустить с работы водителя ГАП «Ресурс» Сергея Кутузова для участия в матче второго раунда Кубка России по футболу между командами «Текстильщик» и 2DROTS», - говорится в документе.

Позже Кутузов заявил, что работодатель удовлетворил просьбу РФС, и футболист сможет принять участие в ранней стадии Кубка России.

Встреча между ивановский «Текстильщиков» и командой блогеров и 2DROTS состоится 30 августа. Начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Текстильщик Кубок России 2DROTS
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ТЕКСТИЛЬЩИК 2DROTS
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30.08  16:00 Текстильщик ... 2DROTS
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